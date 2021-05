Même s’ils ne peuvent pas encore signaler leur diagnostic de COVID-19 à l’application, les Québécois peuvent d’ores et déjà installer et activer «Alerte COVID» sur leur téléphone intelligent pour être avertis s’ils entrent en contact avec une personne infectée. Vous hésitez à le faire? Le HuffPost Québec vous propose un petit tour d’horizon de l’application.

Comment fonctionne «Alerte COVID»?

L’application mobile gratuite utilise la technologie Bluetooth et fonctionne constamment en arrière-plan lorsque votre téléphone est allumé. Lorsque vous êtes à proximité d’un autre téléphone sur lequel l’application est installée, les deux appareils échangent des codes uniques aléatoires.

«Ces codes changent souvent et ne peuvent pas servir à vous identifier», assure l’application, née d’une collaboration entre Santé Canada, le Service numérique canadien, la province de l’Ontario et Innovation, Sciences et Développement économique Canada.