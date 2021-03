Appel à la prudence sur les routes en ce long congé de la fête du Travail

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

«On rappelle aux motocyclistes qu’ils doivent s’assurer d’être vus, entre autres, avec le port de vêtements et d’accessoires de couleurs claires, voyantes ou fluorescentes et munis de bandes réfléchissantes.»

«On rappelle que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux, et le non-port de la ceinture de sécurité sont toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves qui surviennent au Québec», a affirmé le sergent Tremblay samedi en entrevue à La Presse Canadienne.