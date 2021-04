Procès de Bill Cosby: une décision du tribunal sera revue

PHILADELPHIE — Dans une décision qui pourrait tester le cadre juridique des causes #MoiAussi aux États-Unis, la plus haute cour de Pennsylvanie a accepté de revoir une décision du tribunal de première instance au procès de Bill Cosby, reconnu coupable en 2018 d’agression sexuelle.

Cosby, 82 ans, a été reconnu coupable par un jury d’avoir drogué et agressé sexuellement une femme, chez lui, en 2004. Il purge une peine de trois à dix ans de prison depuis près de deux ans.

Le juge au procès avait accepté de permettre à cinq autres accusatrices de témoigner contre l’acteur et comédien autrefois adulé. Or, la Cour suprême de Philadelphie accepte de réexaminer notamment cette décision.

Le plus haut tribunal examinera enfin la thèse de Cosby selon laquelle il aurait conclu avec un procureur précédent un accord qui le mettait à l’abri de toute inculpation dans cette affaire. Cosby soutient qu’il s’était appuyé sur cet accord avant d’accepter de témoigner à son procès.

Une saga au coeur de #MoiAussi

Mais un an plus tard, lorsque le mouvement #MoiAussi a explosé à la suite de reportages sur Harvey Weinstein et d’autres hommes puissants, le juge au nouveau procès a autorisé cinq autres accusatrices à témoigner. Le jury a cette fois reconnu Cosby coupable des trois chefs d’agression sexuelle grave.