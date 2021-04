Anticosti franchit une autre étape pour sa protection par l'UNESCO

Alexandre Morin-Laprise via Getty Images

L’île qui était autrefois convoitée pour ses réserves d’hydrocarbures deviendra sur un peu plus du quart de sa surface une réserve de biodiversité projetée (RBP).

“La chasse, la pêche et une foresterie durable seront possibles”, a expliqué M. Charette, en entrevue avec La Presse Canadienne lundi après-midi.

Par foresterie durable, on entend de “l’entretien, des coupes pour protéger un secteur, pour permettre sa reforestation, mais on ne parle pas d’entreprise” qui ferait de l’exploitation forestière, a-t-il précisé.

La RBP est une des exigences de protection que demande l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour la reconnaissance de l’île d’Anticosti comme site du patrimoine mondial.

Cette nouvelle réserve est d’une superficie de 1651 km carrés. Il s’agit essentiellement d’une bande qui fait le tour du littoral de l’île et qui englobe également d’autres secteurs jugés importants à protéger. Le territoire protégé de l’île passera ainsi de 7,6 % à 28,4 %.

“On est en concurrence avec des lieux partout le monde, a dit le maire de la municipalité de L’Île-d’Anticosti, John Pineault. Quand on monte un dossier à l’UNESCO, il faut qu’il soit parfait.”

“Si vous avez un créneau pointu, si vous savez l’exploiter de façon rationnelle et intelligente, il est alors possible de vivre en région et de faire partie de façon vibrante du tissu social du Québec.”