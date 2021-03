La capacité des anticorps contre le coronavirus diminuerait après six semaines

MONTRÉAL — Plus de six personnes infectées par le coronavirus sur dix ont généré des anticorps neutralisants deux semaines seulement après le début des symptômes de la maladie, mais cette capacité de neutralisation diminue après six semaines, affirment des chercheurs du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM).

Dans une étude non révisée par les pairs et mise en ligne sur le serveur de prépublication bioRxiv, l’équipe de M. Finzi a évalué la capacité de neutralisation du plasma — la composante liquide du sang contenant les anticorps — une, deux, trois et six semaines après le début des symptômes de la maladie.