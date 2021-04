Coronavirus et monde du sport: la liste des annulations

ASSOCIATED PRESS

La Coupe du monde de ski de fond de Québec est annulée en raison du contexte international provoqué par la pandémie de la COVID-19, a confirmé l’entreprise responsable de l’organisation de l’événement vendredi.

«Tout nous portait à croire que nous aurions des courses sur les plaines ce weekend, mais la situation, ainsi que le désistement des équipes, ont évolué rapidement au cours des dernières heures», a expliqué la productrice déléguée de l’événement chez GESTEV, Marianne Pelchat.

Cette décision a été annoncée peu de temps après celle de l’équipe canadienne de ski de fond de se retirer de la compétition, pour des motifs de sécurité.

«À titre de pays hôte de la Coupe du monde de Québec, cette décision n’a pas été facile à prendre pour Nordiq Canada. Cependant, elle a été prise en solidarité avec d’autres équipes dont la Norvège, l’Allemagne, la Suède, la Finlande, la Grande Bretagne, la République tchèque et les États-Unis», a indiqué l’équipe canadienne dans son communiqué.

«La décision a aussi été prise après que Nordiq Canada ait annulé les Championnats canadiens de ski et les finales de la Coupe du monde à Canmore, en Alberta — sans parler de la suspension de presque tous les grands sports nord-américains au cours des deux derniers jours», a ajouté l’organisation.

Les trois dernières étapes de la Coupe du monde de ski de fond ont donc été annulées au cours des dernières heures, après Minneapolis, au Minnesota, et Canmore.

Les sprints en style classique masculin et féminin devaient avoir lieu samedi sur les plaintes d’Abraham, suivies le lendemain des sprints en style libre.

La F1 ne roule pas

Les Grands Prix de Formule 1 du Bahreïn et du Vietnam ont été reportés, a annoncé conjoitement la FIA et la série par voie de communiqué vendredi.

Ces épreuves devaient se dérouler du 20 au 22 mars, et du 3 au 5 avril, respectivement.

La F1 et la FIA ont indiqué qu’elles continueront de travailler en étroite collaboration avec les promoteurs des courses au Bahreïn et au Vietnam pour surveiller la situation et étudier la viabilité de dates alternatives potentielles pour ces épreuves.

La FIA et la F1 ont aussi mentionné qu’elles s’attendent à ce que le championnat 2020 commence en Europe vers la fin mai - tout dépendant de l’évolution de la situation. On ignore donc pour l’instant ce qui se produira avec les Grands Prix des Pays-Bas (3 mai), d’Espagne (10 mai) et de Monaco (24 mai).

Les deux Grands Prix suivants sont ceux d’Azerbaïdjan (7 juin) et du Canada (14 juin).

Ces décisions de la F1 ont été prises au lendemain de l’annonce de l’annulation du Grand Prix d’Australie, le premier de la campagne, quelques heures seulement avant que les voitures ne s’élancent en piste.

Un peu plus tôt cette année, le Grand Prix de Chine, qui devait être présenté du 17 au 19 avril, avait également été annulé en lien avec la propagation du coronavirus.

IndyCar et NASCAR non plus

Les séries IndyCar et NASCAR ont changé de cap vendredi et décidé de remettre les courses prévues ce week-end, et la série IndyCar a même annoncé que sa saison sera interrompue jusqu’à la fin du mois d’avril.

La série IndyCar devait entamer sa saison dimanche dans les rues du centre-ville de St. Petersburg, en l’absence des spectateurs.

Pour sa part, NASCAR a reporté l’épreuve de dimanche au Atlanta Motor Speedway et celle du week-end prochain au Homestead-Miami Speedway. Ces deux courses devaient déjà se dérouler à huis clos.

Pour l’instant, il n’y a pas de plan pour remettre ces épreuves.

Une pause de hockey pour tout le monde

La LNH a annoncé jeudi l’interruption des rencontres.

La LHJMQ a également suspendu ses activités, tout comme les deux autres circuits juniors majeurs et la Ligue américaine de hockey.

La LCH compte 60 équipes: 18 dans le circuit Courteau, 20 dans la Ligue de l’Ontario et 22 dans la Ligue de l’Ouest.

La Coupe Memorial est prévue du 22 au 31 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique.

La LAH inclut 31 clubs dont quatre au Canada: le Rocket de Laval, les Marlies de Toronto, les Senators de Belleville et le Moose du Manitoba.

Plus tard jeudi, la fédération Hockey Québec a indiqué qu’elle cessera toutes ses activités de hockey mineur à compter de minuit, vendredi.

Quelques instants plus tôt, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait annoncé la fermeture des arénas, bibliothèques et installations sportives de la ville jusqu’à nouvel ordre.

La décision de Hockey Québec s’applique à toutes les ligues provinciales, régionales et scolaires et implique toute activité de hockey mineur organisée et fédérée.

Pas de MLS ni de Concacaf

La Major League Soccer et la Ligue des Champions de la Concacaf ont annoncé qu’elles interrompent leurs activités à cause du coronavirus.

La décision de la MLS de suspendre la saison a été annoncée au moment où les joueurs de l’Impact de Montréal tenaient une séance d’entraînement au Complexe sportif Marie-Victorin. Aucun d’eux n’a rencontré les quelques journalistes qui s’étaient déplacés.

Toutefois, la formation montréalaise a publié un communiqué en milieu d’après-midi pour commenter la situation.

“L’Impact de Montréal continue de surveiller de très près cette situation sans précédent et supporte les mesures prises pour protéger la santé de ses supporters, joueurs, personnel et partenaires, pouvait-on lire. La MLS et l’Impact de Montréal communiqueront les prochains développements dès que possible. Le club remercie ses supporters pour leur compréhension et leur collaboration.”

Du retard pour le baseball

Le baseball majeur a repoussé d’au moins deux semaines le début de la saison régulière, interrompant aussi les camps d’entraînement.

Au Québec, evenko indique encore, pour le moment, que le statut des matchs préparatoires qui devaient être présentés au Stade olympique les 23 et 24 mars entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York est «reporté».

Les premiers matches inauguraux devaient être présentés le 26 mars. La décision annoncée par le commissaire Rob Manfred jeudi a laissé ouverte la question de savoir si chaque équipe jouerait encore 162 matchs.

“C’est malheureux, mais je pense que c’est la bonne mesure que nous devons prendre, a déclaré le cogneur Giancarlo Stanton, des Yankees. Il est important de réaliser que certaines choses vont au-delà du baseball et du sport en ce moment. Une fois que nous serons en mesure, espérons-le, de maîtriser certaines choses et d’obtenir des réponses à certaines questions, nous pourrons déterminer quand les choses pourront continuer.”

La saison de baseball des ligues mineures, qui devait commencer le 9 avril, sera également retardée ainsi que les qualifications en Arizona pour le tournoi olympique de baseball de cette année et pour la Classique mondiale de baseball de l’année prochaine.

L’UFC sans spectacteurs

L’UFC va aller de l’avant avec son gala de samedi soir au Brésil, mais il n’y aura aucun spectateur.

L’organisation d’arts martiaux mixtes va également déplacer les galas prévus à Columbus, en Ohio, et à Portland, en Oregon, au UFC Apex Facility de Las Vegas. Tous ces changements sont effectués afin de respecter les restrictions des autorités locales en ce qui concerne les foules, dans un contexte de pandémie de COVID-19.

L’UFC a déclaré que le gala télévisé de samedi, au Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, aura lieu “devant uniquement du personnel essentiel et sans spectateur”.

“La décision a été prise à la suite du décret du gouverneur de suspendre tous les événements de plus de 100 personnes dans le District fédéral du Brésil”, a ajouté l’UFC.

L’organisation a indiqué qu’elle allait offrir un remboursement à tous les détenteurs de billet qui le souhaitent.

Le combat principal met en vedette Kevin Lee et Charles Oliveira. Les Canadiens Randa Markos et John Makdessi font aussi partie du gala.

Le gala du 28 mars, prévu au Nationwide Arena de Columbus, a été déplacé parce que l’État de l’Ohio interdit les rassemblements de 100 personnes ou plus. Celui du 11 avril, prévu au Moda Center de Portland, a également été déplacé parce que l’État de l’Oregon interdit des rassemblements de 250 personnes ou plus.

Les deux galas se tiendront à Las Vegas et aux mêmes dates, mais sans spectateur.

L’Albertain Tanner Boser prendra part au gala du 28 mars. Le combat principal opposera Francis Ngannou à Jairzinho Rozenstruik.

Le Britanno-Colombien Tristan Connelly se battra lors du gala du 11 avril. Le dernier combat de la soirée mettra en vedette Alistair Overeem et Walter Harris.

L’UFC a affirmé qu’elle travaillait avec la Commission athlétique de l’État du Nevada afin de “mettre en oeuvre un processus de dépistage de la COVID-19 pour les athlètes dans le but de s’assurer de leur santé et leur sécurité”.

Les détenteurs de billet pour les deux galas déplacés seront admissibles à un remboursement.

Des annulations dans le sport universitaire

Les volets masculin et féminin des Championnats de hockey universitaire ont aussi été annulés jeudi soir. L’annulation a été annoncée après que deux matchs de quarts de finale eurent eu lieu, tant du côté masculin que féminin.

Le tournoi de hockey féminin se déroulait à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, alors que celui des hommes se tenait à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Deux autres affrontements de quarts de finale étaient prévus vendredi. Les demi-finales devaient avoir lieu samedi alors que la finale devait se jouer dimanche.

Plus tard jeudi soir, les volets masculin et féminin des Championnats de volleyball universitaire ont également été annulés.

L’organisme U Sports en a fait l’annonce par voie de communiqué et il a indiqué qu’il avait pris cette décision avec l’Université de Calgary et l’Université de l’Alberta, qui devaient accueillir l’événement du 13 au 15 mars.

La PGA change son fusil d’épaule

Le circuit de la PGA a décidé jeudi soir d’annuler les trois dernières rondes du Championnat des joueurs et d’annuler d’autres tournois pour les trois prochaines semaines.

Le Tournoi des Maîtres qui devait être présenté le mois prochain est reporté, a-t-on également appris vendredi.

Le commissaire du circuit, Jay Monahan, avait mentionné plus tôt jeudi qu’il n’y aurait aucun partisan aux abords du parcours du TPC Sawgrass au cours des trois dernières rondes et lors des trois prochains tournois au calendrier de la PGA.

Le circuit a décidé de changer d’idée, jeudi soir.

“Nous avons fait tout en notre possible pour créer un environnement sécuritaire pour nos joueurs afin qu’ils puissent poursuivre le tournoi pendant tout le week-end, a affirmé la PGA par voie de communiqué. En ce moment, et alors que la situation continue de changer rapidement, la bonne chose à faire pour nos joueurs et nos partisans est de prendre une pause.”

Il n’y avait aucune déclaration à savoir si le Championnat des joueurs de la PGA allait être reporté.

Le Championnat des joueurs est le premier tournoi géré par le circuit de la PGA et il offre une bourse totalisant 15 millions $ US, la plus élevée de l’histoire du golf. Il était suivi du Championnat Valspar, dans la région de Tampa Bay, en Floride, du Championnat par trou, à Austin, au Texas, et de l’Omnium Valero du Texas, à San Antonio.

Ailleurs dans le monde du sport

- La NBA a également suspendu ses activités. Les Raptors sont parmi les clubs ayant récemment affronté le Jazz, dont deux joueurs ont été testés positifs à la COVID-19.

- La NCAA a annulé ses tournois de basket-ball masculin et féminin. Le volet masculin génère près d’un milliard $ de revenus chaque année pour la NCAA et ses institutions.

- Au tennis, l’ATP annule ses activités pendant au moins six semaines. Pour l’instant, la WTA s’est limitée à annuler le tournoi de Charleston, qui devait se dérouler du 6 au 12 avril.

De plus, les événements suivants ont été annulés:

- les Championnats du monde de patinage artistique, qui devaient être présentés du 16 au 22 mars, à Montréal.

- le Championnat du monde de hockey féminin, qui était prévu du 31 mars au 10 avril, en Nouvelle-Écosse.