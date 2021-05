Annulation du projet Keystone XL: il n’y a pas de quoi se réjouir

Ce projet névralgique pour l’économie canadienne devait générer sur plusieurs années des milliards de dollars en recettes fiscales et redevances, permettant au Canada et aux provinces de financer une partie de nos services publics. La construction de l’oléoduc allait aussi créer 2 800 emplois de haute qualité et des opportunités de contrats locaux pour les soudeurs, les arpenteurs, les ingénieurs, les spécialistes de l’environnement et plus encore pour les communautés autochtones. Dans l’ensemble, c’est près de 17 000 emplois directs et indirects au Canada qui seront perdus.