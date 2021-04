Annie et Suzie Villeneuve en deuil de leur grand-père

Le grand-père maternel de Suzie et Annie Villeneuve, Émile Simard, est décédé, ce lundi 23 mars, a annoncé cette dernière par l’entremise de ses réseaux sociaux .

Annie Villeneuve a également tenu à rendre un dernier hommage public à son grand-père, en partageant deux photos et quelques mots avec ses abonnés.

«Tu t’es battu tellement fort et tellement longtemps. Tu la mérites enfin cette paix et cette douceur. Ce que tu ne méritais pas, c’était de t’éteindre tout seul, sans ta famille», a confié la principale intéressée.

«À cause des circonstances, nous n’avons pas été autorisés à aller te serrer fort et te dire qu’on t’aime. Nous l’aurions fait, crois-moi! Mais je crois que tu le savais qu’on t’aimait. On a pu te le redire au téléphone dans les deux derniers jours. Tu souriais au son de nos voix qu’on m’a dit! Repose-toi maintenant», conclut-elle.