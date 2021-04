Woody, 22 ans, est un athlète, un vrai. Il joue au basketball et fait du culturisme. Il y a de bonnes chances qu’il soit capable de bencher plus que vous. Sauf que lui, quand il veut prendre le métro, il ne peut pas simplement utiliser les marches ou se ranger du côté droit dans les escaliers roulants, comme tout le monde. Woody doit composer avec son fauteuil roulant.

Le HuffPost Québec a voulu se pencher sur la question des applications de rencontre en recueillant les propos de trois Montréalais. Nous avons rencontré Lili, Alessandro et Camille pour en savoir plus sur les codes et règlements de comment on date en 2019.