Jay Du Temple à «The Bachelor» et Anne-Marie Withenshaw à «Occupation Double»?

Facebook/Occupation Double

Anne-Marie Withenshaw figurait parmi les panélistes de la dernière émission du dimanche soir d’Occupation Double Afrique du Sud, intitulée C’tait bon ce show-là!, et l’animatrice est revenue sur l’époque où on lui avait offert d’animer la téléréalité la plus populaire du Québec.

La principale intéressée avait été pressentie pour prendre les rennes de l’une des dix premières saisons d’OD, à l’époque où la grande finale pouvait avoir lieu dans la chambre des filles, où l’image de la femme qui était présentée n’était pas la plus édifiante, et où les scènes de nudité et les ébats amoureux étaient diffusés avec le strict minimum de pudeur.

«À l’époque où on me l’a offert - je ne dirai pas quelle année, parce que ce serait vraiment inélégant -, ce n’était pas la maison de l’amour où on voyait rien. C’était une autre époque», a expliqué la principale intéressée.

«Je me disais, en tant que fille, que je ne pouvais pas aller animer ça. Maintenant, en 2010, j’irais, mais je ne veux pas te voler ta job [à Jay Du Temple, ndlr], et je ne veux pas voler le trône de Marie-Lyne Joncas».

Le pouvoir de la barbe

Au moment de ces déclarations, Jay Du Temple (aussi connu sous les pseudonymes Jay Du Scoop et Capitaine Twist) a révélé qu’il avait déjà été contacté par la production de l’émission de téléréalité anglophone The Bachelor Canada pour incarner ledit Bachelor.

Une offre dont ce dernier avait pris connaissance en 2016, soit un an avant que l’humoriste entame son long règne à la barre d’Occupation Double, en prenant ses messages sur sa boîte vocale. Un message auquel le principal intéressé n’a toutefois jamais fait suite.

Le fabuleux sketch Je choisis Jonathan de l’émission Like-Moi! y est assurément pour quelque chose...