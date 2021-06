Anne-Élisabeth Bossé quitte «On est tous debout»

Anne-Élisabeth Bossé a annoncé, ce jeudi 25 février, qu’elle quittait l’émission matinale de Rouge, On est tous debout , pratiquement six mois jour pour jour après avoir entamé ce nouveau mandat à titre d’animatrice sur les ondes radiophoniques.

«C’est un rôle qui va me demander beaucoup de temps. Et qui dit temps, dit choix. Je vais devoir m’incliner et laisser la place à quelqu’un d’autre», a expliqué la principale intéressée à ses auditeurs.