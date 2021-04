Anne-Élisabeth Bossé souligne la fin de la série «En tout cas»

«On dirait que je me sens en peine d’amour. Cette émission a commencé à m’habiter il y a six ans. Rencontre, brainstorm, pitch, attente, tournage. Nous voilà trois saisons plus tard. Trois saisons, avec deux acteurs extraordinaires, Guylaine Tremblay et Mickaël Gouin. Eh que vous allez dont me manquer (sans oublier Sophie Desmarais, Yan England, Sophie Faucher, Diane Lavallée, Fayolle Jean et Normand Brathwaite», a-t-elle écrit.