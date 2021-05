Les angles morts de l'aide médicale à mourir

Les angles morts

On peut étendre le questionnement aux personnes souffrant de l’Alzheimer. Celles et ceux qui côtoient des personnes atteintes de démence savent qu’elles peuvent vivre des moments de joie, rire, chanter des airs enfouis, même si elles ne reconnaissent plus leurs proches. Alors, à quel moment on jugera que le temps est venu pour l’aide médicale à mourir?