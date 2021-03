Andrew Scheer livre un plaidoyer pour «La Pat'Patrouille»

Entre les blocus ferroviaires et le coronavirus, une populaire émission pour enfants s’est taillée une place dans l’arène politique en fin de semaine dernière. Le chef conservateur Andrew Scheer a publié une vidéo dans laquelle il défend les vertus du capitalisme et... de La Pat’Patrouille.

Liam Kennedy estime que la façon dont l’État est représenté - par l’entremise de la mairesse Goodway et du maire Hellinger - est problématique. «La Pat’Patrouille, une entreprise privée, est utilisée pour fournir des services sociaux de base dans la Grande Vallée», ce qui «envoie le message qu’on ne peut pas dépendre de l’État pour ces services», explique-t-il.

Le chercheur estime qu’il est possible que l’émission puisse rendre les enfants moins susceptible de critiquer le système capitaliste «qui cause du tort à l’environnement et reproduit les inégalités».