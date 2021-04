Andrew Scheer va démissionner comme chef du Parti conservateur

“Nous avons eu une rencontre lors de laquelle j’ai fait l’offre standard de couvrir les coûts liés au déménagement de sa famille de Regina à Ottawa. Cela comprend la différence dans les frais de scolarité entre Regina et Ottawa”, dit M. van Vugt, qui assure que “toutes les procédures appropriées ont été respectées et autorisées par les responsables visés”.

M. van Vugt soutient que M. Scheer a pris la décision de démissionner “après des semaines de discussions longues et difficiles avec ses amis et sa famille”. Il a commencé à informer les membres de son personnel de son départ plus tôt cette semaine et l’a annoncé à la fin d’un caucus spécial qui devait porter sur le nouvel ALÉNA jeudi en matinée.