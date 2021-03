L'ancien DG de l'Avalanche Pierre Lacroix est décédé à l'âge de 72 ans

Avalanche statement on the passing of Pierre Lacroix https://t.co/pFpkKhJAjQ

«Pierre a joué un rôle clé non seulement dans le succès de l’équipe sur la patinoire, mais aussi dans la construction de l’image de marque de l’Avalanche. Son héritage va bien au-delà de la LNH, et son impact est bien présent dans le hockey récréatif de la région», a ajouté l’Avalanche.

«C’est une triste journée pour l’Avalanche et ses partisans. Pierre était un visionnaire et un vrai leader, a mentionné l’ancien joueur de l’Avalanche et l’actuel directeur général de l’équipe, Joe Sakic. Il a établi une culture gagnante à travers l’organisation. Pierre n’a pas seulement bâti une équipe championne, mais il a contribué à la croissance du hockey au Colorado.»

«Un rassembleur», dit Tourigny

«Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’ancien DG des Nordiques et de l’Avalanche, Pierre Lacroix. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Pierre, ainsi qu’à l’organisation de l’Avalanche. Pierre était un grand homme de hockey respecté de tous. Il a été un bâtisseur d’importance qui a laissé sa marque sur le hockey au Québec. En plus de connaître du succès au plus haut niveau, ses contributions dépassent le cadre de notre sport», a écrit l’organisation montréalaise.