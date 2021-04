«L'amour est dans le pré»: Julien et Isabelle attendent leur premier enfant

La cigogne passera une fois de plus chez les participants de L’amour est dans le pré. La production a annoncé, ce lundi 18 janvier, que Julien et Isabelle attendent leur premier enfant.

S’étant montrée, tout au long de la saison, plus entreprenante et confiante que l’élu de son coeur, beaucoup plus réservé, Isabelle a prouvé une fois de plus qu’elle ne s’était pas trompée, et qu’elle avait effectivement eu raison de croire en leur histoire, et ce, dès ses premiers balbutiements.