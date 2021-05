Découvrez les candidats potentiels de la prochaine saison de «L'amour est dans le pré»

V

25 ansPike River, MontérégiePour Marc-Antoine, sa passion a toujours été le football. Suite à sa carrière de footballeur, l’appel de la terre familiale a été plus fort que lui. Il y travaille donc à temps plein depuis plus de 2 ans. Sur l’entreprise, il produit principalement des veaux de grain, vendus directement de la ferme. Il tente de plus en plus de se diversifier en offrant également aux clients des œufs ainsi que du poulet. Il est maintenant rendu au moment de sa vie où il veut s’investir dans une relation et s’établir avec la bonne fille. Il cherche une blonde qui aura son emploi à l’extérieur de la ferme, une fille sportive avec un bon esprit de famille. Marc-Antoine se considère comme un gars heureux et optimiste.Pour en apprendre plus au sujet de Marc-Antoine, cliquez ici