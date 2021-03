«L’amour est dans le pré»: bravo à Nicolas, le candidat qui s’assume

Capture d'écran L'amour est dans le pré (Capture d'écran L'amour est dans le pré)

«Je m’en vais chez toi parce que je pense que tu es la mienne», a confié un Nicolas très ému à la belle Louise, ce jeudi.

Disons que la quinquagénaire ne s’attendait pas à ça! En principe, les agriculteurs devaient choisir deux des trois candidates qui venaient de passer quelques jours sur leur ferme, et aller ensuite les visiter chez elles, un mois plus tard, l’une après l’autre. Mais Nicolas a décidé qu’il en avait assez de courir plus d’un lièvre à la fois. Il a affirmé à Charlotte qu’il ne la choisissait pas, et, bien qu’elle était un peu peinée, elle ne semblait pas très surprise.

On pensait donc qu’il avait décidé d’aller visiter Louise et Élisabeth, la belle prof de yoga. Mais leur souper de la veille (lors duquel elle lui avait notamment confié qu’elle n’était pas certaine d’être faite pour la vie de ferme, et le manque de liberté que ce style de vie implique) avait confirmé à Nicolas qu’Élisabeth n’était pas la bonne pour lui. Cette dernière a bien essayé de se rattraper, mais son choix était fait: le sympathique producteur laitier de Saint-Anselme a décidé de se concentrer sur Louise, même si, en théorie, il aurait pu aller visiter les deux.

Cette décision n’a pas été facile à prendre, a assuré Nicolas, très émotif.

«Je pense qu’il faut savoir arrêter tout ça avant d’en souffrir plus encore», a-t-il confié à la caméra.

Il s’est ensuite dirigé vers la belle Louise, célibataire depuis 12 ans, qui pensait devoir faire des mises au point... «Moi, depuis le début, je le dis: si tu hésites, et qu’on est égales l’une et l’autre, scratch-moi, je préfère ça; sois honnête, fais-le.»

Nicolas lui a expliqué qu’il irait uniquement chez elle, car il se rappelait qu’elle lui avait confié, au début de l’aventure, qu’elle voulait être véritablement choisie.

Les deux tourtereaux se sont ensuite enlacés tendrement.

«Moi, je voulais un conte de fées; je suis comblée!» a lancé la sympathique médiatrice familiale à la caméra, des étoiles dans les yeux.

Après un doux baiser, Louise a ensuite demandé à Nicolas si elle pouvait dire qu’il était son «chum», ce à quoi il a répondu par l’affirmative: «Gêne-toi pas, parce que moi je me gênerai pas pour dire que tu es ma blonde!»

Hugues et la difficulté de choisir

Est-ce l’âge des candidats qui fait en sorte qu’il y a moins de bullshit du côté de Saint-Anselme?

Quoi qu’il en soit, ce beau moment, qui avait de quoi émouvoir même les adeptes les plus désillusionnés de Tinder, a redoré le tableau des agriculteurs, disons, après les manigances de Hugues.

Le vigneron de 36 ans, qui nous semblait au départ très attachant, a atteint le comble du ridicule, cette semaine (on se serait presque cru dans Occupation Double). Après avoir joué sur deux tableaux depuis le tout début (même presque trois, si la timide Geneviève avait flanché…), en embrassant tour à tour Chloé et Maryska sans gêne, Hugues s’est surpassé. Lors de leur départ, il a remis à chacune d’elle un de ses effets personnels, laissant croire à chacune qu’elle était spéciale (en plus de les embrasser, évidemment).

Capture d'écran L'amour est dans le pré Chloé et Hugues

Il fallait voir la pauvre Chloé, lors de leurs retrouvailles, qui avait gardé la veste du vigneron comme un trésor, et qui lui avouait l’avoir mise à tous les soirs en s’ennuyant de lui… alors que lui confiait franchement ne pas s’être ennuyé d’aucune des filles, et qu’il semblait presque avoir oublié l’existence de cette veste. Ça faisait un pincement au coeur pour la jeune femme! Et le pire, c’est que Hugues ne se sent aucunement coupable.

Reste à voir la semaine prochaine comment se dérouleront les retrouvailles entre lui et Maryska, qu’on sentait quand même plus craintive, après avoir appris qu’Hugues avait aussi embrassé Chloé. Mais le vigneron lui a ensuite remis son bracelet, précisant: «C’est pas une bague, là, mais...»

Quant à nos trois autres joueurs, leur choix semble déjà très clair dans leur tête, mais aucun n’a eu le courage de poser le geste de Nicolas. Est-ce que les visites pourraient changer la donne la semaine prochaine? On en doute...