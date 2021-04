Amazon cherche 100 000 employés de plus pour répondre à la hausse des commandes

Le détaillant en ligne a annoncé qu’il augmenterait également temporairement son salaire de 2 $ US jusqu’à la fin avril pour les employés horaires, qui travaillent dans ses entrepôts, ses centres de livraison et ses épiceries Whole Foods. Les travailleurs horaires au Royaume-Uni et dans d’autres pays européens bénéficieront d’une augmentation similaire.