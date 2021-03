Des poursuites contre Alstom en cas de bris de ses engagements québécois?

Si le géant français obtient toutes les approbations pour acquérir la division ferroviaire de Bombardier, il s’est engagé à établir à Montréal son siège social nord-américain, qui supervisera 13 000 employés. Il implantera également un centre de recherche et bonifiera la production aux sites de La Pocatière, où travaillent environ 400 employés de Bombardier Transport, et de Sorel-Tracy, où Alstom compte 90 travailleurs.

Les engagements sont fermes et ne sont pas définis dans le temps, avait fait savoir lundi la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui a été impliquée dans les négociations avec les deux multinationales puisqu’elle détient 32,5 % de Bombardier Transport.

“Ce sont des engagements qui sont par écrit et qui ne sont pas non plus limités dans le temps, avait expliqué le nouveau président et chef de la direction de la Caisse, Charles Émond, lundi, au cours d’une entrevue téléphonique. Ce n’est pas lié dans le temps ou à notre (seuil de participation au capital d’Alstom). C’est permanent.”