Reconfinement local pour un canton de l'Allemagne

Quelque 360 000 personnes vivant dans le canton de Gütersloh, dans l’ouest du pays, vont à nouveau voir leurs déplacements et activités strictement limités pour tenter de contenir la propagation du virus, qui touche déjà plus de 1500 personnes dans un abattoir de la région. Elles ne seront en revanche pas obligées de rester à leur domicile.

“Pour la première fois en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Allemagne, nous allons revenir dans tout un canton aux mesures qui s’appliquaient il y a quelques semaines” avant que l’Allemagne n’entame début mai un déconfinement progressif, a indiqué Armin Laschet, le dirigeant de la région la plus peuplée et la plus industrialisée du pays, lors d’une conférence de presse à Düsseldorf.