Allégations de climat toxique: Ellen DeGeneres promet un «nouveau chapitre»

Dans un monologue d’ouverture d’une durée de six minutes, l’animatrice a livré ses premiers commentaires publics à propos des accusations de climat de travail toxique, faites par les membres de son personnel plus tôt cette année.

«Comme vous l’avez peut-être entendu, il y a eu cet été des allégations concernant un environnement de travail toxique au sein de notre émission, puis il y a eu une enquête», relate-t-elle. «J’ai appris que des choses se sont produites ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux et je tiens à dire aux personnes affectées que je suis vraiment désolée.»

La plupart des allégations visaient les producteurs exécutifs et les cadres supérieurs plutôt que DeGeneres elle-même, mais elle a reconnu qu’elle était «dans une position de privilège et de pouvoir» et elle en a pris l’entière responsabilité.