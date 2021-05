Allégation d'inconduite: le président fondateur de Juripop démissionne

Facebook Juripop Marc-Antoine Cloutier

Le fondateur de la clinique juridique Juripop, Me Marc-Antoine Cloutier, a remis sa démission en tant que président du conseil d’administration de l’organisme, vendredi.

Il en a fait l’annonce par voie de communiqué, mentionnant avoir été informé, il y a quelques jours, d’une allégation d’inconduite le concernant, mais sans en préciser la nature.

Dans son message, l’avocat nie tout geste inapproprié. «Je n’ai rien à me reprocher et j’affirme avoir respecté le principe et la pratique du consentement et je continuerai de défendre ces valeurs qui me sont chères», a-t-il affirmé, précisant qu’aucune plainte à son endroit n’a été déposée.

Me Marc-Antoine Cloutier ajoute que l’égalité homme-femme a été un enjeu central dans son implication militante et qu’il espère de tout coeur que Juripop pourra continuer sa mission de protection des victimes d’abus et de gestes criminels.

Le président fondateur de Juripop a précisé que dans les circonstances, il lui paraît plus sage de démissionner, dans le but de protéger la réputation de la clinique juridique dont la cause principale est l’accès à la justice, «la cause de [sa] vie.»