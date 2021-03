Une nouvelle vidéo montre la GRC plaquer et frapper le chef autochtone Allan Adam

Le premier ministre Justin Trudeau dit qu’une nouvelle vidéo montrant l’arrestation violente d’un chef autochtone du nord de l’Alberta est “choquante” et demande une enquête indépendante et transparente pour faire la lumière sur ce qui s’est produit.

M. Trudeau a dit qu’il avait de “sérieuses questions” sur l’incident et que tous les Canadiens et lui-même veulent des réponses.

La vidéo d’une durée de 12 minutes, partagée par plusieurs médias, montre un agent s’approchant du camion du chef Adam devant un casino de Fort McMurray, dans la nuit du 9 au 10 mars. On peut voir le chef Adam entrer de son véhicule et en sortir, lançant des jurons et se plaignant d’être harcelé par la police.