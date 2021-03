Aline Chrétien, épouse de l'ex-premier ministre Jean Chrétien, n'est plus

Figure influente sur la colline du Parlement, Aline Chrétien pouvait souvent être aperçue lors d’événements politiques comme une présence élégante et discrète aux côtés de son mari. En coulisses, la première dame était la confidente et conseillère par excellence du premier ministre, qui l’appelait son «roc de Gibraltar».

Aline Chrétien a fait partie intégrante de toutes les décisions politiques les plus déterminantes de son mari: celle de rester dans l’arène fédérale malgré les appels à se présenter à l’Assemblée nationale dans les années 1960; celle de quitter la vie politique en 1986 après avoir été défait par John Turner dans la course à la direction du Parti libéral; celle de se jeter à nouveau dans la mêlée en 1990; et celle de briguer un troisième mandat consécutif en 2000.

Et tout au long de la carrière de 40 ans de M. Chrétien en politique fédérale, c’est elle qui modérait ses ardeurs. «Ceux d’entre nous qui travaillaient pour le premier ministre Chrétien savaient que parfois, s’il y avait un problème, elle était le dernier ressort, se souvient Eddie Goldenberg. Et il l’écoutait toujours.»

Mais elle n’a pas pour autant interrompu ses études. Elle est devenue quadrilingue, apprenant une fois adulte à parler anglais, italien et espagnol, en plus de sa langue maternelle, le français. Elle s’est également transformée en une pianiste accomplie, en étudiant au Conservatoire royal de musique.

Les hommages fusent

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a salué la mémoire d’une «mère forte» et une «épouse dévouée», qui était «réputée pour sa ténacité, sa grande intelligence et son sens de l’observation».

«Aline a soutenu l’un des premiers ministres du Canada dont le mandat compte parmi les plus longs de notre histoire, mais aussi à travers certains des moments les plus déterminants de notre pays, a-t-il souligné. Nous devons énormément à Aline. Elle a fidèlement servi les Québécois et tous les Canadiens, défendu le multiculturalisme et le bilinguisme et contribué à nous rapprocher les uns des autres.»