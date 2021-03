Alfred Molina reprendra son rôle d’Otto Octavius (mieux connu sous le nom de Docteur Octopus) dans le prochain film des aventures de Spider-Man, rapportait The Hollywood Reporter , ce mardi 8 décembre.

Marvel Studios et Sony Pictures avaient déjà confirmé le retour de Jamie Foxx dans la peau d’Electro, personnage qu’il avait campé dans le moins concluant The Amazing Spider-Man 2, en 2014.

Les studios semblent vouloir marquer un grand coup avec ce troisième opus mettant en vedette Tom Holland dans le rôle-titre. Le scénario explorerait davantage l’idée des univers parallèles à la manière du film d’animation Spider-Man: Into the Spider-Verse avec une petite touche de Avengers: Endgame.

De ce fait, la rumeur court que Tobey Maguire et Andrew Garfield revisiteraient leur version de l’homme-araignée, tandis que Kirsten Dunst serait de retour sous les traits de Mary Jane Watson, et Emma Stone dans la peau de Gwen Stacy.

Le stratagème pourrait-il également être une façon originale de réunir les Sinister Six pour la première fois au grand écran sans avoir à repasser par les origines de tous les personnages?

Bref, tout semble possible!

Le point d’ancrage de tout ce chaos cinématographique est la présence de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dans ce troisième film, lui dont la prochaine aventure porte le titre très évocateur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.