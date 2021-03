Des cartes du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec de Lafrenière ont été mises vente sur eBay et possiblement sur d’autres plateformes. Le hic, c’est qu’aucune carte du plus récent premier choix au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’avait été produite lors de sa participation en 2013.

Un Québécois a mis la main sur l’une d’entre elles et l’a vendue pour la modique somme de 13 000$ à la compagnie québécoise CF31 Collection cartes sportives. Et non, ce n’est pas de la fraude puisque sa valeur est évaluée entre 10 000$ et 15 000$!