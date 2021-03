PLQ: Alexandre Cusson annoncera sa candidature samedi

SHERBROOKE, Qc — Il ne fait désormais plus de doute que le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, va se lancer dans la course au leadership du Parti libéral du Québec (PLQ).

Plusieurs sources fiables au sein du parti et du caucus ont confirmé vendredi à La Presse canadienne que M. Cusson fera l’annonce officielle de sa candidature samedi matin, à Sherbrooke, en marge du conseil général du PLQ, au cours duquel va démarrer officiellement la course à la succession de Philippe Couillard, plus d’un an après la défaite cuisante d’octobre 2018.