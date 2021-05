Quand Alexandre Barrette taquine «subtilement» Julie Snyder au sujet de sa rupture ave PKP

«Ma dernière blonde, on l’avait dit, on était sortis publiquement. Mais après, quand tu romps, j’ai trouvé ça difficile. C’est comme si tu devais aux gens de le dire. Vivre une rupture sur la place publique... je ne te souhaite jamais de vivre ça, Julie, a-t-il déclaré, faisant évidemment référence à la rupture on ne peut plus médiatisée entre Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau.

«Mon ex-blonde a commencé le jogging, et on court ensemble. On a même fait un petit 10 kilomètres l’été passé. Et c’est spécial, parce qu’il y a une petite compétition saine. Elle était derrière moi, et elle a essayé de me poursuivre, elle me poursuivait. Se faire poursuivre par son ex, tabarouette, c’est stressant, comme on dit!» a-t-il persisté et signé.