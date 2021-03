Alexandre Barrette raconte l'accident de la route qu'il a causé en animant «Taxi Payant»

Karine Dufour via Radio-Canada

Alexandre Barrette est passé aux aveux, ce mardi 25 février, dans le cadre de l’émission de radio Midi Barrette , diffusée sur les ondes de CKOI. L’animateur et humoriste a en effet révélé avoir été impliqué dans un accident de la route alors qu’il animait le quiz télé Taxi payant.

«Ce soir-là, je me suis couché et je me suis dit : ‘C’est sûr que je suis congédié demain’», a déclaré le principal intéressé, qui aura finalement animé Taxi payant pendant neuf saisons par la suite.