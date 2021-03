Le chef du Parti vert du Québec, Alex Tyrrell ne sera pas candidat à la direction du Parti vert du Canada , et il blâme l’actuelle chef parlementaire Elizabeth May pour cette décision.

Dans ses notes d’allocution consultées par La Presse canadienne expliquant sa décision, M. Tyrrell accuse Mme May d’avoir été trop visible dans la course à sa propre succession, allant même jusqu’à lancer une tournée de financement avec l’une des candidates.

M. Tyrrell, qui n’avait pas été confirmé comme candidat à la direction, a critiqué Mme May à de nombreuses reprises dans les derniers mois. Il lui avait notamment reproché de tenir des positions ambiguës sur l’exploitation des sables bitumineux et le droit à l’avortement.

“Au cours des dernières semaines et mois, Mme May et son entourage m’ont fait comprendre très clairement qu’ils feront tout ce qu’ils peuvent pour s’opposer à ma candidature et à mon programme politique”, allègue M. Tyrrell dans ses notes d’allocution.