Chefferie du Parti vert: Alex Tyrrell accuse les organisateurs d'avoir «vendu le parti»

Le candidat à la chefferie du Parti vert du Canada Alex Tyrrell annoncera mercredi midi qu’il reste dans la course même s’il considère que les dés sont pipés contre lui.

En entrevue avec le HuffPost Québec mercredi matin, le chef du Parti vert du Québec a dit croire que les règles de la course à la direction sont destinées à avantager certains candidats «bien nantis» et «plus âgés».

Comme annoncé la semaine dernière par la chef par intérim du parti, les candidats qui souhaitent succéder à Elizabeth May devront débourser un prix d’entrée de 50 000 $. Ils pourront dépenser jusqu’à 500 000 $ chacun.

Âgé de 31 ans, M. Tyrrell affirme que sa base militante constituée «surtout de jeunes» n’a pas les moyens de faire des dons importants et qu’il devra donc rejoindre un bassin important de donateurs pour arriver à réunir les fonds nécessaires. Une tâche d’autant plus ardue que le parti ne compte pas partager sa base d’adresses courriel avec les candidats.

«Le Parti vert du Canada a toujours été un parti contre le gros argent en politique. Mme May a parlé avec passion contre ça à de nombreuses reprises au cours de sa carrière», a-t-il rappelé. «Le parti est en train de perdre une de ses valeurs fondamentales, la démocratie participative.»

M. Tyrrell lance donc une campagne de sociofinancement dont l’objectif est de 80 000$ pour couvrir les frais d’entrée et ses dépenses de campagne.

Le poids d’Elizabeth May

Selon Alex Tyrrell, si le Parti vert a choisi de faire passer le tarif d’entrée dans la course de 1000 $ en 2006 à 50 000 $ en 2020, c’est pour avantager des candidats centristes comme l’avocat David Merner, un ancien candidat libéral de Colombie-Britannique, et Annamie Paul, une avocate et ancienne candidate verte dans Toronto-Centre.