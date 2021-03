Alex Nevsky brise le silence, avec le soutien de Stéphanie Boulay

«Depuis les événements de juillet dernier entre Stéphanie Boulay et moi, nous avons décidé de tenter de défaire les nœuds, d’apaiser les blessures et les non-dits et d’entreprendre ensemble une démarche réparatrice. C’est difficile de le faire, parfois même impossible, mais nous avons réussi à nous parler. Nos échanges ont été constructifs et nous sommes aujourd’hui prêts à déclarer que nous avons fait la paix», a notamment déclaré le principal intéressé.