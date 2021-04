Alex Nevsky: «Je découvre à 34 ans que certains de mes comportements sont abusifs»

«Il me reste le reste de ma vie pour ne plus jamais gâcher celle d’une femme que j’aime.»

«Il me reste beaucoup à apprendre. Il me reste de sincères discussions à entamer. Il me reste le reste de ma vie pour ne plus jamais gâcher celle d’une femme que j’aime. Je m’excuse à toutes celles que j’ai pu blesser ou offenser par mes actes et mes mots. Je vous entends, je vous vois et je vous crois», a-t-il conclu.