«Alertes» prendra la place d'«Alerte Amber» à l'automne 2020

Non, il n’y aura pas de deuxième saison d’ Alerte Amber . Mais les membres de l’Escouade de la SQ dirigée par la capitaine Stéphanie Duquette (Sophie Prégent) reprendront tout de même du service l’an prochain dans la «nouvelle» série annuelle Alertes, a annoncé Québecor Contenu immédiatement après la diffusion du dernier épisode d’Alerte Amber.

Produite par Pixcom en collaboration avec Québec Contenu et toujours scénarisée par Julie Hivon, Alertes poursuivra l’histoire des membres de l’Escouade pour les personnes disparues. Guy Jodoin, Frédéric Pierre, Mylène St-Sauveur, Charles-Alexandre Dubé et Sophie Prégent reprendront tous leur rôle respectif, mais de nouveaux personnages se joindront également à l’équipe.

«La fin percutante d’Alerte Amber appelait nécessairement une suite. Avec Alertes, je m’attache aux personnages de l’escouade, je les sonde davantage, j’entre dans leur intimité. Ce que j’aime de ce groupe, c’est sa solidarité et son approche très humaine. Et c’est ce que nous sentirons dans Alertes alors qu’on met en scène diverses enquêtes policières, mais toujours en accordant une grande importance aux répercussions du crime sur les victimes, leur famille», a déclaré Julie Hivon par voie de communiqué.

ATTENTION DIVÛLGACHEURS

Sous le choc de la mort de Marilou Magloire, l’Escouade se mobilise. Bien que l’enquête incombe au sergent-enquêteur Pelletier, des Crimes contre la personne, le quatuor refuse de rester immobile et travaille d’arrache-pied pour tenter de retrouver le meurtrier de la sœur de Renaud. De plus, une vieille rivalité existe entre ce dernier et le sergent Pelletier.