COVID-19: voici ce qui sera fermé en zone rouge

En entrevue à Tout le monde en parle dimanche soir, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait état de «décisions difficiles» à prendre pour les régions les plus touchées, dont Montréal et Québec.

Les restaurants, bars, brasseries, tavernes, salles de spectacle et de réception, cinémas, théâtres, musées, bibliothèques et casinos devront fermer leurs portes aux clients dans les régions du Grand-Montréal, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Les restaurants pourront continuer les commandes à emporter et la livraison.