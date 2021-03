La police de Toronto déclenche une alerte Amber pour retrouver un garçon de 14 ans

L’enquêteur Jim Gotell a déclaré en conférence de presse jeudi qu’un garçon de 14 ans criait à l’aide alors qu’il était contraint par deux hommes de monter dans un véhicule Jeep Wrangler de couleur noire. “Nous croyons que cette personne est le jeune de 14 ans qui est actuellement porté disparu. Nous croyons qu’il a été enlevé et nous demandons l’aide du public.”

L’adolescent a été vu pour la dernière fois mercredi matin dans le nord-ouest de Toronto. La police recherche deux hommes, âgés de 18 à 22 ans, qui portaient des vestes noires et des bandanas sur la tête. Les policiers recherchent également la Jeep qui, selon eux, avait des pneus surdimensionnés à l’avant et un parechoc poussoir muni de phares antibrouillard. Le numéro de la plaque d’immatriculation n’est pas connu.

L’adolescent mesure environ 1,80 mètre (6 pieds), il est mince et il a la peau noire. Au moment de sa disparition, il portait un chandail de type kangourou de couleur grise, un pantalon de sport gris avec une mince bande orange, un manteau matelassé noir et des chaussures de sport Air Jordan noires et jaunes.