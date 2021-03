Enlèvement à Toronto: l'ado aurait été enlevé à cause de la dette de drogue de son demi-frère

tirc83 via Getty Images

L’adolescent de 14 ans qui fait l’objet d’une alerte Amber aurait été enlevé à cause d’une dette de drogue de son demi-frère, a indiqué la police de Toronto.

Un adolescent de 14 ans qui se rendait à l’école a été enlevé en guise de représailles pour un grand vol de cocaïne réalisé par son demi-frère, a indiqué jeudi la police de Toronto qui plaide pour son retour, sain et sauf.

Les autorités seraient en contact avec les prétendus ravisseurs, a ajouté M. Watts. La police pense que le garçon est toujours en vie, mais n’a pas donné plus de précisions.

La police a signalé que l’adolescent avait été vu pour la dernière fois à 8 h 30, mercredi matin près de l’intersection de la rue Jane et de l’avenue Driftwood Avenue dans le nord-ouest de Toronto où vit sa famille. Des témoins l’ont entendu crier “aidez-moi, aidez-moi” au moment où il était contraint de monter dans un Jeep Wrangler.

Le commissaire Watts a été peu loquace sur ce vol de drogue qui aurait provoqué cet enlèvement. Il se serait produit à l’été 2019 et impliquerait environ 100 kg de cocaïne.

Le demi-frère du garçon était soupçonné d’avoir fui la région de Toronto quelque temps après ce vol. Les policiers ont pu entrer en contact avec lui et il serait coopératif, a relaté M. Watts.

L’adolescent a été vu pour la dernière fois mercredi matin dans le nord-ouest de Toronto. La police recherche deux hommes, âgés de 18 à 22 ans, qui portaient des vestes noires et des bandanas sur la tête.

L’adolescent mesure environ 1,80 mètre (6 pieds), il est mince et il a la peau noire. Au moment de sa disparition, il portait un chandail de type kangourou de couleur grise, un pantalon de sport gris avec une mince bande orange, un manteau matelassé noir et des chaussures de sport Air Jordan noires et jaunes.