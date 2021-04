Alaclair Ensemble promeut (à sa manière) le respect du bac de recyclage

Le Bas-Canada (plus particulièrement la Ville de Laval ) veut devenir plus vert.

«C’est la première fois au Québec qu’une ville collabore avec un groupe de rap et cette association unique nous permet d’aborder le sujet d’une manière qui sera assurément remarquée par le plus grand nombre. Nous croyons que cette campagne sensibilisera les Lavallois et, nous l’espérons, les incitera à améliorer leurs habitudes de recyclage», a déclaré Virginie Dufour, conseillère de Sainte-Rose, par voie de communiqué.