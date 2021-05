Trois journées pédagogiques ajoutées au calendrier scolaire

Le gouvernement Legault vient en aide aux enseignants et répond à une demande effectuée par les syndicats le printemps dernier. Ainsi, trois journées pédagogiques s’ajoutent au calendrier scolaire afin de pallier les effets de la pandémie. Les enseignants et les professionnels dans les écoles pourront ainsi profiter de plus de temps de préparation et de formation en cette année mouvementée.