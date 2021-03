Le gouvernement Legault veut des aires protégées... moins protégées

En vertu d’un projet de loi déposé jeudi, le gouvernement caquiste permettra notamment des activités comme la foresterie et la chasse dans des zones qui pourront être désignées comme des “aires protégées d’utilisation durable”, plutôt que comme des “aires protégées” dont la protection est plus stricte.

Les cibles du Québec étaient de protéger 17 pour cent du territoire terrestre et 10 pour cent du milieu marin - soit l’estuaire et le golfe Saint-Laurent. Or seulement 10,68 pour cent du territoire terrestre est protégé actuellement, et pire encore, seulement 1,35 pour cent du territoire marin. M. Charette en a imputé la faute à l’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard.