J'ai 53 ans, mon amant 83, et ma vie sexuelle est géniale

À le revoir, trois ans plus tard, il avait l’air bien, il était beau, et je le lui ai dit. Comme je faisais mes achats pour Noël, j’ai agité dans sa direction une branche de gui et je lui ai effrontément demandé qu’il m’embrasse. Pris par la chimie sexuelle, ce qui se voulait un chaste baiser sur les lèvres s’est transformé en un baiser passionné. Une semaine plus tard, nous avons fait l’amour passionnément devant sa cheminée.

Reconnaissons-le, la sexualité des aînés prête souvent à rire. On ne compte plus les plaisanteries et les dessins humoristiques sur les corps flasques, les pertes de mémoire et l’absence de désir. L’idée qu’on soit toujours actif, sexuellement parlant, passé 75 ans, inspire souvent une réaction de dégoût et mon entourage n’y a pas fait exception.

Mais j’ai toujours aimé les hommes plus âgés que moi. J’ai perdu ma virginité à 17 ans avec un homme qui en avait 37, alors j’ai l’habitude. Le rapport que Patrick et moi venions d’avoir était torride et intense (il m’a avoué plus tard qu’il s’était fait prescrire du Viagra pour cette soirée) et il me plaisait déjà beaucoup. En quoi l’âge était-il un problème?

Mais, pas de fausse pudeur; nous sommes évidemment confrontés à un certain nombre de problèmes. Le Viagra auquel Patrick a recours laisse peu de place au sexe spontané. L’éjaculation est un luxe rare à cet âge-là et je me sens coupable quand il n’y parvient pas (bien qu’il m’assure être heureux et, les fois où il y arrive, c’est fantastique pour nous deux). Il n’est pas aussi souple et endurant qu’un homme plus jeune, mais il faut reconnaître qu’à mon âge je ne le suis plus non plus. Ce n’est peut-être pas un marathon, mais il y a dans nos relations sexuelles des préliminaires à foison, une volonté d’expérimenter (marié puceau à 26 ans, Patrick parfait son éducation sexuelle sur le tard) et une tendresse que j’ai rarement connus auprès d’hommes plus jeunes.