Aide à mourir: Ottawa demande quatre mois de plus pour répondre au jugement

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

OTTAWA — Le gouvernement fédéral demande quatre mois de plus pour répondre à un jugement de la Cour supérieure du Québec sur le critère de l’ aide médicale à mourir de «prévisibilité raisonnable de la mort naturelle».

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti , et la ministre de la Santé, Patty Hajdu , ont annoncé lundi que le procureur général du Canada a déposé une requête demandant une prorogation de quatre mois de la décision Truchon rendue par la Cour supérieure.

Les ministres soutiennent par communiqué qu’une prorogation donnerait au Parlement le temps d’examiner et d’adopter les modifications proposées, tout en disant qu’Ottawa maintient son «engagement à répondre à la décision de la Cour le plus rapidement possible».

Le critère exigeant que la mort naturelle de la personne soit «raisonnablement prévisible» a été aboli en septembre dernier par le jugement de la Cour supérieure du Québec. La juge a accordé au gouvernement six mois — jusqu’au 11 mars — pour modifier sa loi.

Au Canada, l’aide médicale à mourir peut être demandée par une personne qui souffre d’un problème de santé grave et irrémédiable, qui est dans un état de déclin avancé qui ne peut pas être inversé et qui ressent des souffrances physiques ou mentales insupportables et qui ne peuvent pas être atténuées.