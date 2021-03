Aide médicale à mourir: Ottawa obtient les quatre mois supplémentaires

Ce faisant, la juge avait ouvert l’aide médicale à mourir à un plus grand nombre de personnes, comme Jean Truchon et Nicole Gladu, ces deux Québécois atteints de graves maladies dégénératives incurables, qui ont mené cette bataille juridique au cours des dernières années.

La juge Baudouin avait toutefois suspendu la déclaration d’invalidité pour six mois, afin de laisser du temps à Québec et à Ottawa pour se conformer à son jugement et modifier leurs lois. Et cela, avant qu’elles ne deviennent “nulles et sans effet”.