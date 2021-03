Aide médicale à mourir: des experts recommandent d'instaurer la demande anticipée

Malgré son état, une personne rendue inapte devrait-elle, à certaines conditions, obtenir l’aide médicale à mourir? Un groupe d’experts s’est penché sur la question pendant deux ans et sa réponse est la suivante: oui.

Cependant, cette personne devrait au préalable avoir reçu un diagnostic de maladie grave et incurable, incluant une maladie entraînant des pertes cognitives comme la démence ou l’Alzheimer.

La ministre de la Santé a renchéri, estimant elle aussi que la population québécoise était mûre pour débattre de cet enjeu sensible. Elle lancera donc prochainement une large consultation publique pour prendre le pouls des gens et orienter sa décision dans ce dossier.

Par exemple, il arrive que des grands malades, qui répondent aux critères, demandent l’aide médicale à mourir, mais “ne la reçoivent pas parce qu’ils sont devenus inaptes dans un court laps de temps”. Or, loi est stricte sur ce point: le malade doit donner son consentement éclairé jusqu’à la dernière minute.

Il n’est donc pas question d’admettre par exemple les blessés dans un accident ou les personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ou encore d’un traumatisme cérébral, donc sans diagnostic de maladie incurable et incapables de formuler une demande en toute connaissance de cause.

Il n’était pas question non plus pour le groupe d’experts de permettre à une personne en bonne santé de rédiger une demande anticipée d’aide médicale pour abréger ses jours, en cas d’inaptitude éventuelle.

En breffage de presse, un des coprésidents du groupe d’experts, Jocelyn Maclure, a indiqué qu’un tel processus “demeure très abstrait” s’il n’y a pas de diagnostic clair. Des médecins leur ont aussi fait valoir que le temps écoulé entre la demande et son application devait être “assez rapproché” idéalement. Certains étaient mal à l’aise à l’idée de devoir appliquer éventuellement une demande formulée plusieurs années auparavant.

Un fossé existe, a-t-elle indiqué, entre l’adoption du principe d’un élargissement de la loi et l’application de nouveaux critères plus souples.

“Je pense qu’il y a un assez large consensus sur l’idée en elle-même, mais l’encadrement en lui-même fait partie du débat, à savoir s’il peut ou non y avoir ouverture”, a-t-elle commenté.

Le groupe d’experts recommande aussi au gouvernement d’offrir une meilleure qualité de soins palliatifs partout au Québec, de manière à éviter que de grands malades puissent demander l’aide à mourir en désespoir de cause, faute de soins appropriés.

Le président de la Commission sur les soins de fin de vie, Michel Bureau, a salué l’approche “prudente et très nuancée” du rapport produit par le groupe d’experts.

Il dit approuver l’idée “d’élargir l’accessibilité à l’aide médicale à mourir de façon anticipée, en prévision de l’inaptitude, selon des conditions précises et afin de bonifier l’offre de soins palliatifs partout au Québec”.

Les deux coprésidents du groupe d’experts étaient Jocelyn Maclure, professeur de philosophie à l’Université Laval et spécialiste des questions d’éthique, et Nicole Filion, avocate et directrice générale des affaires juridiques au Curateur public du Québec.