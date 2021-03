Aide médicale à mourir: Nicole Gladu rejette l'argument de la «vulnérabilité»

OTTAWA — Nicole Gladu n’a plus le temps de débattre de la protection des personnes vulnérables contre toute contrainte extérieure pour les pousser vers l’aide médicale à mourir.

La Québécoise de 75 ans est confinée à son fauteuil roulant en raison du syndrome de post-poliomyélite, une maladie dégénérative qui a réactivé au cours des 25 dernières années la scoliose de son enfance, affaibli ses muscles, déformé son corps et rendu difficile sa simple respiration.

Mme Gladu rejette les critiques paternalistes qui soutiennent que le projet de loi laisse les personnes vulnérables handicapées exposées à des pressions directes ou indirectes, par le biais d’attitudes sociétales et d’un manque de services de soutien, pour qu’elles demandent l’aide médicale à mourir. «La vulnérabilité est un concept utilisé ad nauseam par les bien portants paternalistes faisant obstacle à l’aide médicale à mourir», soutient-elle.

Elle rejette également l’argument — avancé par des groupes de défense des droits des personnes handicapées et repris par la majorité des députés conservateurs — selon lequel le projet de loi envoie le message que la vie avec un handicap ne vaut pas la peine d’être vécue. «Mon parcours de vie (75 ans) prouve qu’un handicap peut stimuler à faire reculer ses limites!»

Droit à la liberté

Ni Mme Gladu ni M. Truchon, dont la paralysie cérébrale l’avait privé de l’usage de ses quatre membres, n’étaient admissibles à l’aide médicale à mourir, parce qu’ils n’étaient pas en «fin de vie». Ils ont contesté en cour la validité de cette disposition de la loi fédérale et une disposition similaire de la loi québécoise.

L’automne dernier, la juge Baudouin a invalidé l’exigence de «mort raisonnablement prévisible» et l’exigence de «fin de vie» du Québec, parce que ces dispositions violent les droits à la liberté et à la sécurité, garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.