Aide juridique: les seuils d'admissibilité arrimés au salaire minimum

Alors que les seuils d’admissibilité à l’aide juridique ont été rehaussés dimanche, plusieurs organismes demandent au gouvernement d’en faire plus pour améliorer l’accès à ce programme, qui s’avérera selon eux d’autant plus fondamental face aux répercussions économiques de la pandémie.

Comme tous les 31 mai, les barèmes d’admissibilité à l’aide juridique, qui varient selon la situation familiale et financière du justiciable, ont été arrimés au nouveau salaire minimum.

Ainsi, pour avoir accès gratuitement aux services d’un avocat, le revenu maximal d’une personne seule est passé de 22 750 à 23 842 $ par année. Et sous le volet contributif du régime, une personne seule gagnant moins de 33 304 $ peut demander à être représentée moyennant des frais de 100 à 800 $.

Pour la coordonnatrice aux Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, Claude-Catherine Lemoine, cette indexation est toutefois largement insuffisante.

«Une personne qui a un accident de travail en février pourrait être admissible à l’aide juridique puisqu’elle n’aura eu que deux mois de revenu dans son année 2020, mais si ce même accident-là arrive en novembre, on va devoir calculer les 11 mois de revenu pour l’année et la personne risque de ne pas être admissible», illustre Me Lemoine.