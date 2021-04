Aide fédérale: 27 milliards $ en soutien direct aux entreprises et individus

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé 27 milliards $ en soutien direct pour les entreprises et les individus. À cela s’ajoutent 55 milliards $ pour répondre aux besoins de liquidités des familles et des entreprises canadiennes au moyen de reports d’impôts.

“Aujourd’hui, on annonce un plan pour aider les gens. On se concentre sur les besoins les plus pressants, mais comme je le dis depuis le début, notre réponse évoluera au fur et à mesure que la situation évoluera. Peu importe ce que l’avenir nous réserve, les Canadiens peuvent compter sur nous”, a-t-il dit.