De l'aide fédérale pour les Autochtones hors réserves

“C’est de l’argent que les organismes communautaires pourront utiliser pour combattre l’insécurité alimentaire, appuyer les aînés vulnérables, aider les jeunes à risque, fournir des services de santé mentale et prévenir la violence familiale”, a dit le premier ministre Justin Trudeau lors de sa sortie quotidienne, devant sa résidence.

Dès le début de la crise de la COVID-19, à la mi-mars, Ottawa a distribué 305 millions $ aux groupes représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin que leurs communautés, isolées et particulièrement vulnérables, échappent à la pandémie.

Seulement 15 de ces millions sont allés aux organisations qui servent les Autochtones hors réserve. Or, plus de la moitié de la population totale des Autochtones du pays vit hors réserve.

“Il y a des organisations qui donnent des services (en milieu urbain) avec lesquelles nous n’avons pas des relations très développées. C’est une juridiction qui est très partagée entre la province et le fédéral. Et ce ne sont pas des entités de gouvernance (comme) une Première Nation ou une communauté”, a-t-il justifié, estimant tout de même avoir agi “très, très vite”, étant donné les circonstances.

Dans les réserves, on a compté 201 cas de COVID-19; 156 de ceux-là se sont rétablis. Le ministre Miller a également fait savoir que les 16 cas au Nunavik, dans le nord du Québec, sont tous guéris.

Plaidoyer auprès des entreprises

“On a tous hâte que la vie reprenne son cours. Mais pour que ça arrive, tout le monde doit faire sa part, et les employeurs en particulier ont un rôle important à jouer”, a souligné M. Trudeau.

La SSUC est distribuée à plus de 215 000 entreprises, surtout de petites tailles. Ce n’est donc que 5,7 milliards $ qu’Ottawa fournit, jusqu’à maintenant, à ces employeurs alors que le budget du programme est de 73 milliards $. La SSUC devait servir à soulager la PCU, la prestation canadienne d’urgence, qu’Ottawa donne à ceux qui ne peuvent plus travailler à cause de la pandémie.